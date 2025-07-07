Краснов поручил проверить цены на такси в ситуации с перебоями связи

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий агрегаторов такси и перевозчиков. Особое внимание будет уделено вопросам возможного сговора о повышении стоимости оказываемых услуг. По итогам проверки будет принят исчерпывавший комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на пресечение нарушений прав граждан», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что от граждан поступают многочисленные обращения о «взвинчивании» стоимости услуг такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета.