Глава Крыма заявил о готовности открыть аэропорт Симферополя

Как отметил Ядров, несмотря на временное закрытие, аэропорту продолжают уделять должное внимание. «Занимаемся вопросами по его поддержке и дальнейшему развитию. Это крайне важно, потому что воздушный транспорт всегда будет играть ключевую роль как для крымчан, так и гостей полуострова. Экономика Крыма не стоит на месте, поэтому, уверен, после открытия пассажиропоток симферопольского аэропорта превысит прежние рекордные показатели», — отметил руководитель Росавиации.