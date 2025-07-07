Глава Крыма заявил о готовности открыть аэропорт Симферополя

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили вопросы готовности международного аэропорта Симферополь к потенциальному возобновлению работы, сообщила Росавиация. При этом Аксенов заявил о готовности аэропорта немедленно начать работу, если будет такое распоряжение от главы государства.
«Дмитрий Ядров и глава Республики Крым Сергей Аксенов обсудили вопросы готовности международного аэропорта Симферополь и его персонала к потенциальному возобновлению работы, а также общего материально-технического состояния воздушной гавани», — говорится в сообщении Росавиации.
Как отметил Ядров, несмотря на временное закрытие, аэропорту продолжают уделять должное внимание. «Занимаемся вопросами по его поддержке и дальнейшему развитию. Это крайне важно, потому что воздушный транспорт всегда будет играть ключевую роль как для крымчан, так и гостей полуострова. Экономика Крыма не стоит на месте, поэтому, уверен, после открытия пассажиропоток симферопольского аэропорта превысит прежние рекордные показатели», — отметил руководитель Росавиации.
В сообщении отмечается, что Аксенов со своей стороны заявил о готовности немедленно запустить работу аэропорта при получении соответствующего распоряжения от президента Владимира Путина.
«Несмотря на временное закрытие воздушной гавани Крыма по соображениям безопасности, в аэропорту проводятся все необходимые работы по его содержанию. Сотрудники регулярно повышают уровень своей квалификации, практикуясь в других аэропортах страны. Команда здесь собралась профессиональная, решение любых проблемных вопросов, даже самых сложных, ей по плечу. При получении соответствующего распоряжения от президента Владимира Владимировича Путина готовы немедленно запустить работу аэропорта» , — написал Аксенов в своем Telegram-канале.