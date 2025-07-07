Путин подписал закон об упрощении доступа к водным биоресурсам

Квоты на добычу (вылов) водных биоресурсов для граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, но не включенных в этот список, до конца 2026 года будут распределяться региональными органами власти в порядке, установленном правительством РФ. Такие граждане до 1 января 2028 года смогут заниматься рыболовством на основании решений о предоставлении водных биоресурсов в пользование.