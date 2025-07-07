Путин подписал закон об ужесточении условий для службы в органах ФССП

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий условия для приема на службу в органы принудительного исполнения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, гражданин не может быть принят на службу в органы принудительного исполнения РФ в случае прекращения в отношении него уголовного дела и освобождения судом от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба или с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Исключение будут составлять лица, которые были освобождены судом от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа по уголовным делам частного обвинения, которые прекращены не менее чем за три года до дня поступления на службу в органы принудительного исполнения РФ.
Также законом предусматривается обязанность сотрудника предварительно уведомлять начальника об осуществлении деятельности по совместительству в форме педагогической, научной и иной творческой деятельности, а также участия в спортивных мероприятиях в качестве спортсменов, которые не приводят к возникновению конфликта интересов и не влекут за собой ухудшения исполнения сотрудником обязанностей по замещаемой должности в органах принудительного исполнения.
Кроме того, уточнена норма о том, что в случае, если на день вступления в законную силу обвинительного приговора суда сотрудник находился под домашним арестом, то контракт расторгается со дня избрания указанной меры пресечения.
В целях обеспечения возможности увольнения сотрудника со службы в органах принудительного исполнения РФ в связи с утратой доверия, приобретением сотрудником статуса иностранного агента в период его временной нетрудоспособности закон дополняет перечень исключений, позволяющих расторгнуть контракт и уволить сотрудника со службы в органах принудительного исполнения по инициативе руководителя.