Путин подписал закон об ужесточении условий для службы в органах ФССП

Также законом предусматривается обязанность сотрудника предварительно уведомлять начальника об осуществлении деятельности по совместительству в форме педагогической, научной и иной творческой деятельности, а также участия в спортивных мероприятиях в качестве спортсменов, которые не приводят к возникновению конфликта интересов и не влекут за собой ухудшения исполнения сотрудником обязанностей по замещаемой должности в органах принудительного исполнения.