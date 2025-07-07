Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже 8 июля пройдет большой семейный праздник

Он состоится в парке «Алые паруса».

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 8 июля, в парке культуры и отдыха «Алые Паруса» пройдет большой семейный фестиваль.

Всех гостей праздника ждут мастер-классы, спортивные эстафеты, научное шоу, квест с интерактивными станциями, ярмарка мастеров. А также фотозоны, подарки и сюрпризы. А еще розыгрыш призов от партнеров.

В 17.00 начнется торжественное открытие праздника. С 17.30 до 19.15 — будут работать интерактивные станции. В 19.30 начнется розыгрыш, потом пройдет награждение победителей.

Участвовать в празднике можно будет бесплатно, но количество мест ограничено. Так что лучше прийти заранее.

Праздник продлится до 20.00.