На острове Крит обнаружены микробы, способные уничтожать личинок комаров

Как отмечают профессор Димопулос и другие исследователи, ученые со всего мира активно разрабатывают новые средства для борьбы с комарами, что связано как с растущей стойкостью насекомых к уже существующим отравляющим веществам, так и с тем, что эти соединения уничтожают многих полезных насекомых при попадании в природные среды. Это особенно актуально для веществ, нацеленных на уничтожение личинок комаров в водоемах.