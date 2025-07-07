На острове Крит обнаружены микробы, способные уничтожать личинок комаров

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Биологи выяснили, что некоторые виды бактерий, обитающие на острове Крит, вырабатывают молекулы, токсичные для личинок комаров и уничтожающие их через несколько дней после попадания в среду обитания этих насекомых. Эти биомолекулы и производящие их микробы станут основой для безопасной замены для существующих пестицидов, сообщила пресс-служба Американского микробиологического общества (ASM).
«Производимые этими микробами молекулы не накапливаются в природе, так как они легко разлагаются при попадании в окружающую среду. Благодаря этому пестициды на их базе не будут уничтожать огромное число насекомых, как это происходит при использовании уже существующих химических средств для борьбы с комарами», — заявил профессор Университета Джона Гопкинса (США) Георгиос Димопулос, чьи слова приводит пресс-служба ASM.
Как отмечают профессор Димопулос и другие исследователи, ученые со всего мира активно разрабатывают новые средства для борьбы с комарами, что связано как с растущей стойкостью насекомых к уже существующим отравляющим веществам, так и с тем, что эти соединения уничтожают многих полезных насекомых при попадании в природные среды. Это особенно актуально для веществ, нацеленных на уничтожение личинок комаров в водоемах.
Профессор Димопулос и другие ученые пытаются найти безопасную для природы альтернативу для этих реагентов в рамках европейского проекта MicroBioPest, нацеленного на поиск «естественных врагов» комаров среди различных микробов. Исследователи собирают образцы почвы, растений и прочих сред обитания насекомых и изучают, как присутствующие в них микробы воздействуют на личинок комаров вида Culex pipiens molestus, разносящих вирусы лихорадки Западного Нила и лихорадки Рифтовой долины.
Недавно ученые собрали и изучили 186 образцов подобных культур микробов, собранных из почв, окрестностей корней растений, воды и мертвых насекомых из 65 разных регионов на территории острова Крит. Последующие опыты показали, что культуры микробов из ста образцов проб были способны уничтожать личинок комаров за неделю, и при этом 37 из них убивали насекомых менее чем за трое суток.
При этом исследователи обнаружили, что личинки Culex pipiens molestus гибли не из-за заражения двумя десятками вариаций бактерий из этих проб, а в результате отравления продуктами жизнедеятельности этих микробов. Это позволяет надеяться на то, что вырабатываемые ими вещества станут основой для новых инсектицидов и биопестицидов после того, как биологи раскроют механизм синтеза этих веществ бактериями и воспроизведут его при помощи биотехнологических методов.