В Беларуси владелец кафе и тренажерных залов не доплатил 1,2 млн рублей налогов. Подробности раскрыли в пресс-службе Комитета государственного контроля.
Отмечается, что принадлежащий жителю Новополоцка бизнес в сфере отдыха и развлечений на территории Витебской области включал в себя семь кафе (баров), три тренажерных зала, спортивно-развлекательный комплекс, спа-салон.
В КГК обратили внимание, что изначально бизнесмен зарегистрировал одну компанию. Но после того, как сумма выручки приблизилась к предельным показателям, которые допустимы для применения упрощенной системы налогообложения, он принял решение зарегистрировать еще четыре фирмы. На них была частично перераспределена предпринимательская деятельность.
Говорится, что новые фирмы, которые применяли упрощенную систему налогообложения, также принадлежали бизнесмену и были ему подконтрольны.
«В результате неправомерного использования упрощенной системы налогообложения в бюджет не уплачено более 1,2 миллиона рублей налогов», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве заявили, что в отношении собственника бизнеса было заведено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса. Сказано, что фигурант частично погасил ущерб, причиненный государству.
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