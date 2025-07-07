В Беларуси владелец кафе и тренажерных залов не доплатил 1,2 млн рублей налогов

В КГК обратили внимание, что изначально бизнесмен зарегистрировал одну компанию. Но после того, как сумма выручки приблизилась к предельным показателям, которые допустимы для применения упрощенной системы налогообложения, он принял решение зарегистрировать еще четыре фирмы. На них была частично перераспределена предпринимательская деятельность.