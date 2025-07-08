Врач посоветовала пожилым людям включить селлеку в рацион

Сельдь также богата витамином D, который улучшает усвоение кальция и замедляет потерю костной и мышечной массы. Это особенно важно, учитывая высокую распространенность переломов шейки бедра среди людей старше 50 лет. В России с такой проблемой сталкиваются 18% женщин и 6% мужчин. Исследования показывают, что у тех, кто регулярно ест рыбу, хотя бы два раза в неделю, — риск остеопороза снижается на 10−15%.