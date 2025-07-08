Врач посоветовала пожилым людям включить селлеку в рацион

Сельдь может сыграть важную роль в поддержании здоровья мозга в пожилом возрасте. Об этом рассказала эксперт Института нутрициологии и адаптивного питания Катерина Падолка в беседе с «Лентой.ру».
По словам эксперта, регулярное употребление рыбы, включая сельдь, помогает сохранить когнитивные функции и снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера на 20%. Кроме того, содержащиеся в рыбе омега-3 жирные кислоты способствуют снижению тревожности и депрессивных состояний.
Сельдь также богата витамином D, который улучшает усвоение кальция и замедляет потерю костной и мышечной массы. Это особенно важно, учитывая высокую распространенность переломов шейки бедра среди людей старше 50 лет. В России с такой проблемой сталкиваются 18% женщин и 6% мужчин. Исследования показывают, что у тех, кто регулярно ест рыбу, хотя бы два раза в неделю, — риск остеопороза снижается на 10−15%.
Падолка рекомендует пожилым людям выбирать свежемороженую или слабосоленую сельдь. Перед употреблением ее следует вымочить в воде для уменьшения содержания соли. При заболеваниях почек и гипертонии врач советует отдавать предпочтение вареной, запеченной или приготовленной на пару рыбе.
Ранее гастроэнтеролог назвала еще несколько продуктов, которые пожилым следует включить в рацион. По словам специалиста, овощи и фрукты помогут поддержать здоровье кишечника и снизить риск воспалений и онкологических заболеваний.