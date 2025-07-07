«Каждый раз лотерея — полетишь или просидишь до ночи?»: что творится в Храброво, где отменили и задержали десятки рейсов (фото)

Все ряды с сидячими местами практически заполнены. Молодой человек встречает своего товарища, который должен был прилететь из Москвы полтора часа назад, но всё ещё остаётся в Шереметьево. «И то не факт, что опять не сдвинут время. Друг весь на нервах, не любит задержки», — делится собеседник «Клопс».