«Каждый раз лотерея — полетишь или просидишь до ночи?»: что творится в Храброво, где отменили и задержали десятки рейсов (фото)

В Храброво снова вынужденно проверяют пассажиров на прочность: из-за отмен и задержек рейсов зал вылета переполнен. Корреспондент «Клопс» побывал здесь в понедельник, 7 июля.
Очереди начинаются уже на входе: люди катят чемоданы, стараются протиснуться к металлодетекторам, кто-то вытряхивает карманы. На подступах к рамкам стоит десяток корзинок для вещей, но их мигом разбирают. Сотрудники аэропорта подгоняют: «Проходите на вторую рамку, пожалуйста! Вы сами создаёте очередь!».
Толпа двигается медленно. По громкой связи слышно, что рейсы задерживаются или вовсе отменяются. Кто-то звонит родным: сегодня не ждите.
Экраны один за другим зажигаются красным: Питер, Москва — почти все задерживаются на три-четыре часа или вовсе отменены. Возле информационных стоек — отдельная пробка: люди задают вопросы, некоторые пытаются влезть без очереди.
Встревоженная девушка подбегает к стойке, перебивая мужчину, который общается с сотрудником Храброво. Спрашивает, что делать, если рейс перенесли, а на табло вылетов это не показано? Её успокаивают: смотрите на табло прилётов.
Я тоже подхожу к стойке и интересуюсь, вернут ли деньги за отменённый полёт. Меня вежливо просят обратиться в офис авиакомпании. Далеко идти не пришлось, цепочка людей сразу видна.
Последней в очереди стоит калининградка. Она расстроена: летит в другой город через Москву, в столице у неё стыковка всего два часа, а рейс из Храброво задерживают на три. «Я точно не успею! Хочу узнать, поменяют ли билеты», — вздыхает собеседница «Клопс».
У регистрационных стоек в Храброво пассажиры стоят плечом к плечу. Кто-то посадил ребёнка на чемодан, кто-то переминается с ноги на ногу, мрачно утыкается в телефон или ворчит, что «всё как всегда». Атмосфера знакома каждому, кто хоть раз застревал при задержке рейса.
Все ряды с сидячими местами практически заполнены. Молодой человек встречает своего товарища, который должен был прилететь из Москвы полтора часа назад, но всё ещё остаётся в Шереметьево. «И то не факт, что опять не сдвинут время. Друг весь на нервах, не любит задержки», — делится собеседник «Клопс».
Те, кто устал ждать, подходят к витринам с круассанами и сэндвичами. Что ещё делать, если до вылета ещё пара часов?
«Да мы уже привыкли. Каждый раз лотерея — полетишь или будешь сидеть здесь до ночи? Зато булочки тут неплохие, хоть перекусить можно», — делится с «Клопс» женщина с детским чемоданом.
Продавец рассказывает по секрету, что еду скупают быстро. Мол, приходится больше готовить, чтобы не было дыр на витрине. Не всегда получается вовремя пополнять запасы, чего-то уже нет в продаже.
В выходных ситуация была не лучше: калининградка рассказала «Клопс», что её муж летел в Санкт-Петербург через столицу. Рейс в Москву задержали на три часа. Столько же мужчина ждал и в самолёте, когда приземлились в Домодедово. По каким причинам пассажиров не выпускали, непонятно.
«К сожалению, не рассчитывали на такую задержку, поэтому в ручную кладь перекус не взял, — делится Алла. — Муж — диабетик, ему надо кушать часто. Воду давали, но питание не купить, на борту продуктов не было. Багаж взять не разрешили, а в нём была еда. Спасибо бортпроводникам — нашли сок, он помог поднять сахар и пережить ожидание».
В Домодедово, по словам калининградки, прилетевшим сказали, что гостиницу не предоставят и каков прогноз — неизвестно. Мужчине пришлось ждать вылета около 10 часов и провести ночь в аэропорту.
«Выдали талон на питание на 400 рублей. В итоге вылетели в Санкт-Петербург только в 6:05 утра. В Пулково с транспортом проблема — автобусов на остановке не было, очень много людей. Он не стал ждать — уехал на такси», — говорит Алла.
В калининградском аэропорту Храброво задерживаются или отменены 36 рейсов в Москву и Санкт-Петербург.