В Омске за 19 млн ищут «смотрящего» за строительством школы в Ясной Поляне

На ЕИС «Закупки» размещен новый аукцион от Главного управления контрактной системы Омской области. Министерство строительства и архитектуры региона ищет подрядчика, который будет осуществлять строительный надзор за строящейся школой в микрорайоне «Ясная поляна».
«Смотрящему за строительством» власти готовы заплатить почти 19 млн рублей — начальная цена контракта составляет 18 949 369,33 рубля. Длительность контракта — до 28 февраля 2027 года, когда школа должна быть сдана в эксплуатацию. Итоги аукциона будут подведены 17 июля.
Напомним, школа в Ясной поляне — объект проблемный. Школу на 1122 места начали возводить несколько лет назад. Работы планировалось окончить к концу 2024 года. Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование». Однако предыдущий подрядчик, ООО «Капитал Развитие» неоднократно нарушал график и в конце концов был отстранен. Затем стройка приостанавливалась из-за окончания срока действия нацпроекта. В апреле нынешнего года был определен новый подрядчик. Работы поручены ООО «Русстрой» из Ингушетии.