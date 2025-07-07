В Омске за 19 млн ищут «смотрящего» за строительством школы в Ясной Поляне

Напомним, школа в Ясной поляне — объект проблемный. Школу на 1122 места начали возводить несколько лет назад. Работы планировалось окончить к концу 2024 года. Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование». Однако предыдущий подрядчик, ООО «Капитал Развитие» неоднократно нарушал график и в конце концов был отстранен. Затем стройка приостанавливалась из-за окончания срока действия нацпроекта. В апреле нынешнего года был определен новый подрядчик. Работы поручены ООО «Русстрой» из Ингушетии.