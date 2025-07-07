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Власти Башкирии отменили традиционную «оперативку» в ЦУРе

Глава Башкирии объяснил отмену оперативного совещания в ЦУРе 14 июля.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 июля, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой сообщил об отмене традиционного еженедельного совещания в следующий понедельник — 14 июля.

Руководитель региона пояснил, что делегация Башкирии во главе с ним в Москве примет участие в федеральной обучающей программе по комфортной среде, где будет повышать квалификацию. Хабиров подчеркнул, что ему также необходимо учиться.

В обучении, как также добавил глава республики, будет участвовать и команда уфимской мэрии.

Таким образом, следующее оперативное совещание в ЦУРе состоится только через две недели — 21 июля.

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