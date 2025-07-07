Путин подписал закон о совершенствовании условий работы сотрудников УИС

Законом закрепляется механизм снятия дисциплинарных взысканий, наложенных на сотрудников УИС. Документом также предусмотрено, что увольнение со службы в УИС в период временной нетрудоспособности сотрудника либо в период его пребывания в отпуске или командировке не допускается.