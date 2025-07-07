Самой высокооплачиваемой отраслью в Ростове оказалось строительство

При этом, судя по списку, больше всего в строительстве — по 282 тысячи рублей в месяц — платят в городе Анадырь. Этот результат оказался на третьем месте. Второе и первое место заняли сферы банков и финансовых услуг в Москве (293 тысячи рублей) и добывающая отрасль в Южно-Сахалинске (445 тысячи рублей).