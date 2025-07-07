Самой высокооплачиваемой отраслью в Ростове оказалось строительство

Самой высокооплачиваемой отраслью в Ростове-на-Дону стало строительство. Оказалось, что специалисты в этой сфере могут зарабатывать до 107 тысяч рублей в месяц. Эту информацию указали в рейтинге РИА Новости.
По уроню средней оплаты труда в строительстве донская столица оказалась на 43 месте в России.
При этом, судя по списку, больше всего в строительстве — по 282 тысячи рублей в месяц — платят в городе Анадырь. Этот результат оказался на третьем месте. Второе и первое место заняли сферы банков и финансовых услуг в Москве (293 тысячи рублей) и добывающая отрасль в Южно-Сахалинске (445 тысячи рублей).
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