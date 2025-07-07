Крымский мост: растет очередь с обеих сторон — сколько ждать проезда

Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. Уже через час их было более 500. К 7 часам перед досмотровыми комплексами стояли 950 машин, к 9 утра — более тысячи. К полудню очередь немного уменьшилась, но к 14 часам количество машин в очередях приблизилось к 1,5 тысячам.