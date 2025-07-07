Крымский мост: растет очередь с обеих сторон — сколько ждать проезда

«В очереди со стороны Тамани находится 965 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 798 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — сказано в сообщении.
Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. Уже через час их было более 500. К 7 часам перед досмотровыми комплексами стояли 950 машин, к 9 утра — более тысячи. К полудню очередь немного уменьшилась, но к 14 часам количество машин в очередях приблизилось к 1,5 тысячам.
Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути — семь часов.