«Потоп уже несколько дней!»: очередная поземная авария возмущает омичей

В комментарии к видео указывается, что очередная авария подземных коммуникаций произошла на углу домов по улицам Тимуровский проезд, 2 и Циолковского, 6/1. Наша редакция предупреждает омичей: не находитесь рядом с источником воды, бьющим несколько дней из-под земли, ради качественных видеокадров — вода может образовывать подземные пустоты, в которые может легко провалится человек.