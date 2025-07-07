«Потоп уже несколько дней!»: очередная поземная авария возмущает омичей

Вода могучей струей уже несколько дней льется на дорогу в районе дома № 2 по улице Тимуровский проезд. Видео коммунальной аварии опубликовано сегодня, 7 июля, в телеграм-канале «ЧП Омск».
«Несколько дней хлещет вода. Приехали ответственные службы, нарыли каких-то канав, пытались засыпать землей. Но течь, естественно, не устранена. Интересно, кто будет восстанавливать асфальт на дороге, и кто будет платить ОДН? Опять жителям начислят?», — задается вопросом снимающая видео женщина.
В комментарии к видео указывается, что очередная авария подземных коммуникаций произошла на углу домов по улицам Тимуровский проезд, 2 и Циолковского, 6/1. Наша редакция предупреждает омичей: не находитесь рядом с источником воды, бьющим несколько дней из-под земли, ради качественных видеокадров — вода может образовывать подземные пустоты, в которые может легко провалится человек.
Ранее «КП в Омске» писала про подобную аварию в Кировском округе. Жительница сняла на видео могучий ручей, льющийся из-под дома № 105 по улице 12 декабря.