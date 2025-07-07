Кочанова назвала самую тяжелую и ответственную работу в Беларуси

Глава Совета Республики Наталья Кочанова в рамках акции «Белая Русь — с любовью к детям!» поздравила родившихся 3 июля малышей и их мам в Городском клиническом родильном доме № 2 Минска и назвала самую тяжелую и ответственную работу в Беларуси, пишет БелТА.
По данным Министерства здравоохранения, в Беларуси в День Независимости 3 июля родились 173 ребенка. В частности, во втором роддоме родились 13 мальчиков и 8 девочек.
— Я искренне рада сегодня в очередной раз быть здесь и поздравлять наших милых женщин, мамочек с рождением деток, — заявила глава Совета Республики.
Кочанова отметила, что мальчиков рождается больше. Вместе с тем она добавила, что в Минске во втором роддоме в День Независимости мамой стала 21 женщина: кто-то в первый раз, но есть мамы и с большим стажем.
Наталья Кочанова акцентировала внимание на том, что самая тяжелая работа — это воспитывать детей:
— Она очень тяжелая, она ответственная, но самая благодатная.
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