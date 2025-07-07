День любви, семьи и верности: когда отмечается, история и традиции праздника

Согласно сказанию, до того как стать князем, Петр совершил подвиг, победив огненного змея, но был отравлен его ядовитой кровью и заболел неизлечимой болезнью. Никто из лекарей не мог ему помочь, пока ему не рассказали о Февронии — дочери простого пчеловода, славившейся своим даром врачевания. Она согласилась исцелить Петра, но с условием: он должен взять ее в жены. Будущий князь, не веря в успех, дал обещание, которое после выздоровления решил не выполнять. Однако болезнь вскоре вернулась, и лишь после повторного исцеления Петр, наконец, исполнил свое слово.