Психиатр Вилков рассказал, как жара влияет на психическое здоровье

— Если у человека нет психических заболеваний, то в этот период у него может снижаться общая физическая активность, повышается утомляемость и возникает слабость. У него остается меньше сил на повседневные дела, организм быстрее устает, возникают признаки неврастении — истощения нервной системы и психики, — рассказал он.