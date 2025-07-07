Путин подписал закон о компенсациях за нарушение авторских прав

Документом устанавливается, что нарушением исключительного права признается незаконное использование одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации каким-либо одним способом. В конституционном комитете Совфеда ранее поясняли, что если у произведения, объекта смежных прав, изобретения несколько правообладателей, то незаконное использование такого результата будет рассматриваться как одно нарушение. Кроме того, закон предоставляет право судам как уменьшить размер компенсации, так и увеличить ее при заслуживающих внимания обстоятельствах.