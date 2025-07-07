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Сотни жителей Уфы остались без горячего и холодного водоснабжения

В Уфе из-за аварии отключили горячую и холодную воду в 49 жилых домах.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 июля, сотни жителей Кировского района Уфы лишились воды. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Без горячего и холодного водоснабжения остались 20 жилых домов на улицах Геологов, Испытателей, Бородинская, Пугачева, Героя Зорина и Альпийском переулке. Без ХВС — 29 частных домов на улицах Испытателей, Пугачева, Геологов и Альпийском переулке.

Ремонт проводят специалисты предприятия «Уфаводоканал».

— Аварийная ситуация находится на контроле, — заверили в УГЗ.

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