Разработки Самарской области представлены на «Иннопроме-2025» в Екатеринбурге

«Мы поддерживаем инновации, передовые технологии и в целом весь технологический прогресс, расширяем и обновляем производства, открываем новые. А также прикладываем все силы и ресурсы для подготовки квалифицированных кадров и создания новых рабочих мест на самых современных производствах в регионе. Действительно очень большой акцент делаем на развитии промышленности — это наш важнейший приоритет, поэтому Самарской области всегда есть что показать на “Иннопроме” — наш промышленный потенциал и новые проекты. Безусловно, это прекрасная площадка для обмена опытом, компетенциями и демонстрации инновационных разработок. Выставка однозначно дает толчок к развитию», — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.