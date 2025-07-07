Отключение горячей воды в двух округах Иркутска перенесли с 7 на 14 июля

Напомним, по плану с 7 по 17 июля без горячей воды должны были остаться дома, расположенные на улицах Советской, Гагарина, Кожова, Чкалова, Партизанской и многих других. Всего около 2500 зданий, однако, сибиряки могут выдохнуть и забыть о тазиках и кипятильниках.