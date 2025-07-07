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Отключение горячей воды в двух округах Иркутска перенесли с 7 на 14 июля

По техническим причинам гидравлические испытания пройдут с 14 по 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

Хорошие новости для жителей Свердловского и Правобережного округов Иркутска. Оператор тепловых сетей города сообщил, что отключение горячей воды переносится на неделю!

— По техническим причинам гидравлические испытания пройдут с 14 по 24 июля. С 15:00 7 июля специалисты вновь подключили горожан указанных округов к горячему водоснабжению. Запуск внутридомовых систем завершится к 8:00 8 июля, — говорится в сообщении оператора.

Напомним, по плану с 7 по 17 июля без горячей воды должны были остаться дома, расположенные на улицах Советской, Гагарина, Кожова, Чкалова, Партизанской и многих других. Всего около 2500 зданий, однако, сибиряки могут выдохнуть и забыть о тазиках и кипятильниках.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 215 квартале Ангарска тушат пожар в торговом центре. Пламя охватило 700 квадратов.