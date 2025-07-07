Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ раскрыли новый способ кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники крадут аккаунты в Telegram с помощью функции предложения постов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Мошенники разработали новый способ кражи аккаунта в Telegram, заявил руководитель компании BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин в разговоре с «Известиями».

«Мошенники в Telegram начали использовать новую функцию “предложенных публикаций” для того, чтобы отправлять фишинговые ссылки владельцам крупных каналов, маскируя их под интересный контент», — говорится в публикации.

Кирюшкин отметил, что основная уловка в щедром гонораре за предложение опубликовать материал. Тогда у администратора появится желание перейти по ссылке, добавил он.

В мае директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско советовал пользователям подключить двухфакторную аутентификацию в мессенджере, а также использовать только официальные ресурсы.