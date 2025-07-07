СК подтвердил возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Следственный комитет подтвердил возбуждение против экс-замглавы Росгвардии Стригунова дела о злоупотреблении полномочиями и получении взяток, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Отмечается, что в результате совместных действий следователей ГВСУ СК РФ и сотрудников ФСБ установлена причастность Виктора Стригунова к коррупционным преступлениям.
«ГВСУ СК России в отношении Стригунова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 285, части 6 статьи 290, части 6 статьи 290 и части 6 статьи 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что дело экс-замглавы Росгвардии Стригунова связано с злоупотреблениями при строительстве полигона в Сибири.