Самара: взгляд архитектора из года 2025-го в 2036-й

— Да, это правда. На стратегическом уровне всё прописано, есть планы, схемы, регламенты, но на практике всё далеко не так. Деревья иногда вырубают без всякой экспертизы. Некоторые деревья вполне здоровы и не нуждаются в удалении, но оказались в зоне замены инженерных коммуникаций или на территории планируемой застройки, и тогда их убирают. Мы видим, что существуют проблемы с сохранением существующего озеленения и недостаточностью как новых молодых посадок, так и недостаточным уходом за теми деревьями, что высаживаются. Масса примеров, когда при замене старых деревьев новыми, новые не приживаются. Вспомните попытки высадить сотни капризных туй и можжевельников вдоль Московского шоссе.