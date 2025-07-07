Самара: взгляд архитектора из года 2025-го в 2036-й

Третья, заключительная часть интервью с профессором архитектуры Светланой Геннадиевной Малышевой выходит в знаковый для людей ее профессии день. Как мы уже писали, с этого года в России появился новый профессиональный праздник — День архитектора. Он будет отмечаться ежегодно в первый понедельник июля. Редакция «МК в Самаре» поздравляет всех представителей этой замечательной профессии!
В первой части нашего интервью мы поговорили про сенсационные находки на Хлебной площади, а во второй — чем центр Самары лучше, чем в других волжских городах и почему так важно сохранять целые улицы и кварталы, а не отдельные здания.
Сегодня наш разговор о том, чего не хватает Самаре, чтобы стать полноценным курортом и центром притяжения. И нужен ли городу-миллионнику новый центр.
Про каменные джунгли.
— Давайте обсудим важную тему — озеленение нашего города и, в частности, проблему, с деревьями. Начнем с того, что водно-зеленый каркас для крупных городов, по сути, является основой устойчивого развития. Но на деле города постепенно превращаются в каменные джунгли.
— Да, это правда. На стратегическом уровне всё прописано, есть планы, схемы, регламенты, но на практике всё далеко не так. Деревья иногда вырубают без всякой экспертизы. Некоторые деревья вполне здоровы и не нуждаются в удалении, но оказались в зоне замены инженерных коммуникаций или на территории планируемой застройки, и тогда их убирают. Мы видим, что существуют проблемы с сохранением существующего озеленения и недостаточностью как новых молодых посадок, так и недостаточным уходом за теми деревьями, что высаживаются. Масса примеров, когда при замене старых деревьев новыми, новые не приживаются. Вспомните попытки высадить сотни капризных туй и можжевельников вдоль Московского шоссе.
Тополя, например, часто сильно обрезают или совсем срубают из-за пуха. Важно отметить, что не все тополя дают пух. Существуют мужские экземпляры и сорта, специально выведенные для уменьшения пухообразования. Пирамидальные тополя, например, не только красиво смотрятся, но и не пушат, так что проблема аллергии решается. К тому же, они растут быстро и хорошо вписываются в облик городских магистралей.
Интересен опыт озеленения, например, города Геленджик пицундской и крымской сосной. Началась эта работа еще в 1947 году. В дальнейшем, в 1967 году, озеленение было включено в генеральный план развития города. Сейчас сосны имеют охранный статус и круглогодично создают атмосферу зеленного курортного города. Таких примеров довольно много, но Самара системным подходом к озеленению города, к сожалению, не отличается, хоть и претендует на звание города-курорта.
— Похожая проблематика и с историческими улицами. Раньше в прогулках по старому городу можно было наслаждаться зеленью на всех улицах. Сейчас везде тротуарная плитка, из которой кое-где торчат квадратики с жалкими остатками деревьев…
— Из-за этого мы теряем не только деревья, но и саму атмосферу старого города. Конечно, приятнее пройтись по улице, где с обеих сторон деревья, особенно в жаркий день. Сейчас мы видим только плитку и асфальт. Это ухудшает не только эстетику, но и комфорт проживания. И это происходит не только из-за ошибок в проектировании. Проблемы вызваны и тем, что городской комфорт в какой-то момент стал сводиться только к функциональности.
Например, в селе Ширяево тоже проблемная ситуация с озеленением. Всю новую набережную выложили широким зигзагом плиткой. А все дело в том, что проект благоустройства выполняла компания, которая эту плитку и производит. Проект готовился и реализовывался без учета уникальности места, по наработкам из имеющегося. И это делает его «неживым». Важно, чтобы у архитекторов, проектировщиков всегда был осознанный подход. Если планируется благоустройство, то стоит сразу подумать о высадке деревьев, которые действительно будут жить и расти в местных условиях, например у воды — это плакучая ива или осокорь.
— Светлана Геннадиевна, Вы также говорили, что создают особую атмосферу не только фасады зданий — это лишь часть «картинки». Что насчет самарских дворов?
— Именно так. Комфортная и уютная среда — это, прежде всего, жизнь внутри кварталов. Дворы, особенно в историческом центре, — это про соседство, атмосферу, воспоминания. Сегодня многие из них просто заброшены, захламлены старыми сарайчиками, чуланами, погребами. А ведь нужно немного: убрать хлам, снести аварийные строения — и уже видно, как «задышало» это пространство.
— Есть конкретные предложения, как можно реанимировать такие дворы?
— У нас в Техническом университете на кафедре дизайна сейчас обучаются две группы ландшафтных архитекторов по 15 человек. Это еще студенты, но они могут подготовить эскизные проекты благоустройства. И речь не про «креативное пространство» с граффити и ярмарками. Речь идет о возвращении дворам приватности и уюта. Детям — уголок для игр, бабушкам — лавочку в тени. Это недорогая история. В некоторых случаях будет достаточно провести демонтаж отслуживших сараев, вывезти мусор и заменить ограждение.
О новом центре города.
— Возникает ощущение, что Самара как будто не может определиться с тем, где сердце города. Где, по-вашему, сейчас находится центр Самары — и где он должен быть?
— Исторически на разных этапах у Самары было несколько «центров», и каждый отражал своё время. Сначала он был около стрелки рек Волга и Самара — Хлебная площадь на территории первой Самарской крепости и улица Алексея Толстого. Позже это площадь Революции и улица Куйбышева, а с начала ХХ века — площадь Куйбышева и ул. Молодогвардейская. Последние 50 лет административный центр — это площадь Славы. Но вот куда дальше пойдет развитие общественно значимых пространств Самары? Мы не видим сформированной идеи современного центра областной столицы. А он городу необходим в продолжение исторически сложившегося пространственного кода развития Самары.
— Где его логично было бы разместить?
— Есть два варианта: территории бывших заводов ГПЗ-4 и ЗИМа. Но Самара — это про Волгу, про открытость, про широкие виды и курортное ощущение. Поэтому логично развивать центр на месте бывшего ЗИМа. Это идеальное место: вид на прекрасную реку, скальные грунты, которые выдержат любое капитальное строительство. Географически это центр вдоль Волги. Но пока что там строят только жилые дома, не оставляя места под общественные общегородские пространства.
— Насколько важны такие пространства сегодня?
— Крайне важны. Сегодня для Самары стоит остро вопрос строительства современного культурно-выставочного форумного пространства с залом на 1500−2000 посетителей. У нас уникальная набережная, но проблема в том, что она просто обрывается у Силикатного оврага, не доходя до территории ЗИМа. Дальше по верхней террасе построили ЖК «Парус» — чёрная призма, в которую упирается перспектива набережной. Рядом строится ЖК «Green River», архитектура у него более высокого уровня, но, опять же, не заложено ни одного метра под продолжение набережной и формирование общегородского пространства.
— Почему так происходит?
— Потому что не были заранее предусмотрены сервитуты — ограничения на застройку. Необходимо резервировать территорию под общественные пространства на этапе разработки проекта планировки. Если всё пойдет как сейчас, в принятом проекте планировки территории (ППТ) никакого продолжения набережной уже не будет. Территория ЗИМа имеет потенциал стать новым центральным пространством города с конгресс-центром, гостиницами, музеями, бульварами и современными жилыми комплексами. И здесь логично было бы построить знаковую доминанту — современное здание, символ Самары 21 века.
Ещё про набережные.
— Сейчас активно обсуждается проект набережной между улицей Вилоновской и бассейном ЦСК ВВС. На какой стадии находится этот проект?
— Проект на стадии разработки рабочей документации. Это следующий шаг после конкурса концептуальных проектов. В команде автор победившей концепции — Олег Казаков, руководитель «Проектной группы ОККО». Это правильный подход, когда конкурсный проект действительно становится основой для последующей реализации.
— Как вы оцениваете туристический потенциал Самары? Чего всё же городу не хватает, чтобы стать полноценным курортом и центром притяжения?
— В первую очередь не хватает уникальных, самобытных территорий, которые могли бы стать настоящими магнитами для туризма. У Самары есть такие места, одно из них — стрелка, место слияния Волги и Самары. Это не просто географическая точка, это отправная точка истории города. Здесь очень сильна визуальная, символическая связь с водой.
— А что может быть реализовано на стрелке?
— У стрелки большой потенциал, как у пространства для развития современных водных видов спорта — от классических, как гребля или парусный спорт, до экстремальных. К тому же, развивая тему «Жигулевской кругосветки», мы поднимаем узнаваемость региона. Мы часто говорим о том, как сделать, чтобы молодежь оставалась в регионе. Так вот, преобразование стрелки — это тот случай, когда проект может быть одновременно и туристическим, и молодежным, и спортивным.
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