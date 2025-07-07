В Ростове наказали водителя, прокатившего девушек с мороженым в кузове пикапа

В Ростовской области вычислили водителя, катавшего в кузове своего пикапа девушек с мороженым. За неуместное веселье на дороге составили сразу несколько административных протоколов, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
— Водителя пригласили для разъяснительной беседы. Он признал свою вину и пообещал больше не нарушать ПДД. Протоколы были составлены из-за нарушения правил перевозки людей (ч.1 ст. 12.23 КоАП РФ) и управления незарегистрированным ТС лицом, не имеющим права садиться за руль (ч.1 ст. 12.7 и ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ), — рассказали в ведомстве.
Как уточнили правоохранители, видео с автомобилем RAM без регистрационных знаков, но с веселыми пассажирками заметили ранее в соцсетях. Потом выяснилось, что произошедшее было частью рекламной акции.
Донским водителям напоминают: дорога — не место для шоу и рекламных трюков. Даже самые креативные идеи не могут оправдывать нарушение закона и создание опасных ситуаций на проезжей части.
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