В Ростове наказали водителя, прокатившего девушек с мороженым в кузове пикапа

— Водителя пригласили для разъяснительной беседы. Он признал свою вину и пообещал больше не нарушать ПДД. Протоколы были составлены из-за нарушения правил перевозки людей (ч.1 ст. 12.23 КоАП РФ) и управления незарегистрированным ТС лицом, не имеющим права садиться за руль (ч.1 ст. 12.7 и ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ), — рассказали в ведомстве.