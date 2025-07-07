Многодетная мать из Дагестана служит в радиосвязистом в зоне СВО

«В апреле 2022 года погиб брат ее мужа. Несмотря на личные трагедии, Мамедова продолжает службу, демонстрируя высокий профессионализм и мужество. Ее боевые товарищи отмечают ее отвагу и сосредоточенность», — рассказали в администрации района.