Многодетная мать из Дагестана служит в радиосвязистом в зоне СВО

МАХАЧКАЛА, 7 июл — РИА Новости. Многодетная мать из Дагестана Ранита Мамедова служит радиосвязистом в разведывательном батальоне в зоне специальной военной операции, сообщается на сайте администрации Дербентского района республики.
«Мать троих детей из Дагестана защищает Родину в зоне СВО. Дагестанка-военнослужащая Ранита Мамедова принимает участие в спецоперации на Украине. Она служит радиосвязистом в разведывательном батальоне», — говорится в сообщении.
Мамедова — уроженка города Дербента, имеет опыт военной службы. Перед началом военной карьеры получила профессию парикмахера и проживала в Мурманской области. Ее муж также находится на передовой.
«В апреле 2022 года погиб брат ее мужа. Несмотря на личные трагедии, Мамедова продолжает службу, демонстрируя высокий профессионализм и мужество. Ее боевые товарищи отмечают ее отвагу и сосредоточенность», — рассказали в администрации района.