9-летняя девочка без вести пропала в Иглино

Сегодня днем, 7 июля, в Иглинском районе Башкирии пропала девятилетняя Елизавета Федорова. Об этом рассказали активисты общественной организации «Поиск детей».
Как сообщают волонтеры, местонахождение девочки неизвестно уже несколько часов. Около 15:00 она перестала выходить на связь. У пропавшей рост около 144−146 сантиметров и светло-русые длинные волосы. Была одета в фиолетовый топик, синие шорты и светло-зеленые шлепки.
Волонтеры «Поиск детей» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (927) 969−89−19, 8 (917) 383−56−87 или 112.
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