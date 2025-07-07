9-летняя девочка без вести пропала в Иглино

Как сообщают волонтеры, местонахождение девочки неизвестно уже несколько часов. Около 15:00 она перестала выходить на связь. У пропавшей рост около 144−146 сантиметров и светло-русые длинные волосы. Была одета в фиолетовый топик, синие шорты и светло-зеленые шлепки.