СК раскрыл подробности задержания экс-замглавы Росгвардии Стригунова

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов был задержан в Москве и арестован, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Стригунов задержан в городе Москве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.
Уголовное дело против генерала возбуждено по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере — три эпизода) УК РФ.