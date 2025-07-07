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СК раскрыл подробности задержания экс-замглавы Росгвардии Стригунова

СК РФ: экс-замглавы Росгвардии Стригунов был задержан в Москве и арестован.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов был задержан в Москве и арестован, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Стригунов задержан в городе Москве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Уголовное дело против генерала возбуждено по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере — три эпизода) УК РФ.