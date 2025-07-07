В Омске погиб герой документального фильма, ветеран Афганистана Гайдук

В Омске погиб ветеран Афганистана, один из самых харизматичных героев американского документального фильма об афганской войне Сергей Гайдук. Мужчину убило веткой во дворе собственного дома.
Сергей Гайдук, на тот момент одессит, стал знаменитым по кадрам американского фильма, где он бесстрашно едет на броне БТР в модных солнцезащитных очках и шлемофоне. Афганистан он покинул живым и здоровым в феврале 1989 года. В 90-х Гайдук вместе с семьей переехал в Омск.
Как сообщает телеграмм-канал Mash Siberia, мужчина получил смертельную травму во дворе собственного дома. С высоты четвертого этажа на него упала часть дерева. 16 мая он впал в кому, а 1 июля скончался.
Редакция приносит соболезнования родным и близким погибшего.