В Омске погиб герой документального фильма, ветеран Афганистана Гайдук

Сергей Гайдук, на тот момент одессит, стал знаменитым по кадрам американского фильма, где он бесстрашно едет на броне БТР в модных солнцезащитных очках и шлемофоне. Афганистан он покинул живым и здоровым в феврале 1989 года. В 90-х Гайдук вместе с семьей переехал в Омск.