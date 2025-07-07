Onet: Меланию Трамп раскритиковали за «сочувствие» жертвам наводнения в Техасе

Очередной шквал критики обрушился на первую леди в минувшие выходные после того, как Соединенные Штаты, особенно штат Техас, пострадали от масштабного стихийного бедствия. По последним данным, из-за наводнения в США погиб 81 человек, среди жертв — 28 детей. Более 40 человек пропали без вести. Трагедия не осталась незамеченной первой леди, которая опубликовала официальное заявление в соцсети X: