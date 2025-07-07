Onet: Меланию Трамп раскритиковали за «сочувствие» жертвам наводнения в Техасе

Согласно статье, хотя у Мелании Трамп много сторонников среди избирателей-республиканцев, в последние недели она подверглась резкой критике. Многие считают, что первая леди недостаточно вовлечена в дела страны и редко высказывается по общественным вопросам. Тысячи американцев даже подписали петицию, призывающую к депортации Мелании, ее сына и ее родителей из США, утверждает издание.
Очередной шквал критики обрушился на первую леди в минувшие выходные после того, как Соединенные Штаты, особенно штат Техас, пострадали от масштабного стихийного бедствия. По последним данным, из-за наводнения в США погиб 81 человек, среди жертв — 28 детей. Более 40 человек пропали без вести. Трагедия не осталась незамеченной первой леди, которая опубликовала официальное заявление в соцсети X:
В это трудное время мое сердце с родителями Техаса. Я думаю о вас и молю о силе, утешении и стойкости.
Некоторые комментаторы поблагодарили Меланию за поддержку и призвали ее как можно скорее посетить Техас с Дональдом Трампом. Однако не все интернет-пользователи считают, что слов, написанных первой леди, было достаточно или что они были продуманными.
Некоторые пользователи указали, что в Техасе также проживают бездетные семьи, матери-одиночки, разведенные отцы и сироты. Другие отметили, что лучше бы Мелания отправила в Техас гуманитарную помощь вместо свой молитвы. А некоторые съязвили, что отправку гуманитарной помощи тогда бы приравняли к социализму в свете нападок Дональда Трампа на потенциального мэра Нью-Йорка Зохрана Момдани — иммигранта-социалиста левых взглядов.
Отдельные критики напомнили, что Дональд Трамп в начале июня объявил о планах «свернуть» деятельность Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) и предупредил, что некоторые штаты получат меньше денег на борьбу с последствиями стихийных бедствий.