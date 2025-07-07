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Под Пинском мужчина утонул, упав с гидроцикла, на котором катался с зятем

В Пинском районе мужчина утонул, упав с гидроцикла, на котором катался с зятем.

Источник: Комсомольская правда

Под Пинском мужчина утонул после падения с гидроцикла, на котором катался с зятем. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно данным следствия, в конце мая 34-летний мужчина купил гидроцикл. Через некоторое время он решил опробовать его на водохранилище «Кривичи 1». В СК отметили, что после пробного заезда белорус пригласил в качестве пассажира своего 55-летнего тестя.

«Во время движения маломерное судно опрокинулось, и оба мужчины оказались в воде. Зять сумел выбраться на берег, а старший мужчина утонул», — сообщили в СК.

В ведомстве обратили внимание, что мужчины катались на гидроцикле без спасательных жилетов. В отношении 34-летнего мужчины заведено уголовное дело по части 2 статьи 316 Уголовного кодекса.

Тем временем в Беларуси владелец кафе и тренажерных залов не доплатил 1,2 млн рублей налогов.

Ранее под Чаусами на Купалье мальчик упал в костер, столкнувшись с другим ребенком.

Кроме того, МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением.