Под Пинском мужчина утонул, упав с гидроцикла, на котором катался с зятем

Согласно данным следствия, в конце мая 34-летний мужчина купил гидроцикл. Через некоторое время он решил опробовать его на водохранилище «Кривичи 1». В СК отметили, что после пробного заезда белорус пригласил в качестве пассажира своего 55-летнего тестя.