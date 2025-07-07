Под Пинском мужчина утонул, упав с гидроцикла, на котором катался с зятем

Под Пинском мужчина утонул после падения с гидроцикла, на котором катался с зятем. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, в конце мая 34-летний мужчина купил гидроцикл. Через некоторое время он решил опробовать его на водохранилище «Кривичи 1». В СК отметили, что после пробного заезда белорус пригласил в качестве пассажира своего 55-летнего тестя.
«Во время движения маломерное судно опрокинулось, и оба мужчины оказались в воде. Зять сумел выбраться на берег, а старший мужчина утонул», — сообщили в СК.
В ведомстве обратили внимание, что мужчины катались на гидроцикле без спасательных жилетов. В отношении 34-летнего мужчины заведено уголовное дело по части 2 статьи 316 Уголовного кодекса.
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