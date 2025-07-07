Путин подписал закон о штрафах за отказ остановиться по требованию полиции

Кроме того, согласно закону, статья 12.21.1 КоАП дополняется новыми частями. Предусмотрено административное наказание за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства. Вводятся штрафы до 600 тысяч рублей за отказ остановиться по требованию инспектора для весогабаритной проверки; за движение тяжелых машин (более 3,5 тонны) с нарушениями в зоне автоматического контроля. Для иностранных перевозчиков также установлен штраф в размере 600 тысяч рублей за аналогичные нарушения, но он накладывается на водителя, а не перевозчика.