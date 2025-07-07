Машиностроительный завод планируют построить в Ростовской области

В Ростовской области построят машиностроительный завод по производству сельхозтехники и грузоподъемного оборудования. Об этом на выставке «Иннопром-2025» договорились заместитель губернатора региона Игорь Сорокин и коммерческий директор ООО «Нейс-Инжиниринг» Александр Ячменьков.