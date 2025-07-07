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Машиностроительный завод планируют построить в Ростовской области

На выставке «Иннопром» договорились о строительстве машиностроительного завода на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области построят машиностроительный завод по производству сельхозтехники и грузоподъемного оборудования. Об этом на выставке «Иннопром-2025» договорились заместитель губернатора региона Игорь Сорокин и коммерческий директор ООО «Нейс-Инжиниринг» Александр Ячменьков.

Завод планируют создать на территории Новочеркасского индустриального парка. Производить, в частности, намерены автофильтры, грузоподъемное, навесное и прицепное оборудование, а также машины специального назначения с использованием отечественных комплектующих.

Производство намерены локализовать на 50% на территории завода.

— Инвестиции составят около 850 млн рублей. Должны создать более 65 новых рабочих мест, — Завод будет оснащен современным оборудованием, включая роботизированные линии, — прокомментировал Игорь Сорокин.

В среднесрочной перспективе инвестор также собирается реализовать других проектов в сфере машиностроения в Ростовской области.

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