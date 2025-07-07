Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Петербургом

РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Петербургом из-за спроса.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. РЖД продолжают фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург — Москва и обратно, назначили дополнительные поезда, сообщила компания.

«Назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Продолжаем фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург — Москва и обратно», — говорится в сообщении.

Назначены поезда № 249 Санкт-Петербург — Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 1.29 и 9 июля в 0.36, № 846 «Ласточка» Москва — Санкт-Петербург отправлением из Москвы 8 и 9 июля в 8.10 (без остановок), № 845 Санкт-Петербург — Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 15.59, № 250 Москва — Санкт-Петербург отправлением 11 июля в 8.10, сообщает РЖД.

Продажа билетов будет открыта в ближайшее время. При наличии технических возможностей РЖД будут увеличивать длину регулярных поездов и назначать дополнительные, добавила компания.