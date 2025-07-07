РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Петербургом

Назначены поезда № 249 Санкт-Петербург — Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 1.29 и 9 июля в 0.36, № 846 «Ласточка» Москва — Санкт-Петербург отправлением из Москвы 8 и 9 июля в 8.10 (без остановок), № 845 Санкт-Петербург — Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 15.59, № 250 Москва — Санкт-Петербург отправлением 11 июля в 8.10, сообщает РЖД.