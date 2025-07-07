В Иркутске временно изменятся маршруты автобусов из-за ралли «Шелковый путь»

— 12 июля с 7:00 до 23:30 изменения коснутся многих популярных маршрутов. Автобусы № 12 и 16к в центр города после «Художественного музея» будут следовать по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Свердлова. Более 20 других маршрутов (№ 3, 6, 8, 11, 14, 16, 20, 23, 28 ₽, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 61 ₽, 65, 66, 67, 74, 80) при движении в центр после остановки «Улица Чкалова» поедут по Чкалова, Марата, Свердлова.