В Иркутске временно изменятся маршруты автобусов из-за ралли «Шелковый путь»

С 8 по 13 июля в Иркутске временно изменится схема движения общественного транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, это связано с проведением международного ралли «Шелковый путь» и перекрытием нескольких улиц.
Основные изменения затронут маршруты десятков автобусов. Например, автобус № 56 из микрорайона Солнечный в предместье Радищева после остановки «Художественный музей» поедет по новому пути: улицы Ленина, Желябова, Декабрьских Событий, Рабочая. Остановка «Площадь графа Сперанского» временно исключается из маршрута, зато появится новая остановка — «Цирк».
— 12 июля с 7:00 до 23:30 изменения коснутся многих популярных маршрутов. Автобусы № 12 и 16к в центр города после «Художественного музея» будут следовать по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Свердлова. Более 20 других маршрутов (№ 3, 6, 8, 11, 14, 16, 20, 23, 28 ₽, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 61 ₽, 65, 66, 67, 74, 80) при движении в центр после остановки «Улица Чкалова» поедут по Чкалова, Марата, Свердлова.
Для пассажиров важно знать, что несколько остановок в центре — «Площадь графа Сперанского», «Сквер имени Кирова» на Чкалова, «Улица Сухэ-Батора» — временно работать не будут. Зато вводится дополнительная остановка «Художественный музей» для некоторых маршрутов. После 13 июля все вернутся к обычному расписанию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отключение горячей воды в двух округах Иркутска перенесли с 7 на 14 июля.