На проспекте Салавата Юлаева в Уфе два человека вышли из машины после ДТП и попали под колеса «Нивы»

Сегодня, 7 июля, в Уфе на проспекте Салавата Юлаева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным, сначала столкнулись Ford и Opel. После аварии водитель и пассажир «Форда» вышли на проезжую часть, где были сбиты «Нивой».
В результате инцидента пострадавшие пешеходы с травмами были доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Уфы, выясняющие обстоятельства произошедшего.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.