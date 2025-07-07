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На проспекте Салавата Юлаева в Уфе два человека вышли из машины после ДТП и попали под колеса «Нивы»

В Уфе водителя и пассажира Opel после ДТП сбила «Нива».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 июля, в Уфе на проспекте Салавата Юлаева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, сначала столкнулись Ford и Opel. После аварии водитель и пассажир «Форда» вышли на проезжую часть, где были сбиты «Нивой».

В результате инцидента пострадавшие пешеходы с травмами были доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Уфы, выясняющие обстоятельства произошедшего.

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