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Специалисты минприроды сообщили о жалобах на слив химии в реку Дон в Ростове

Слив химии с запахом ацетона отметили очевидцы вблизи набережной Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты минприроды Ростовской области передали в надзорное ведомство информацию о сливе химических веществ в реку Дон. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Проверка потребовалась после сообщений в социальных сетях. Очевидцы заявили, что в реку Дон вблизи набережной Ростова-на-Дону попала неизвестная химия с запахом ацетона.

— Информацию передали в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для принятия мер в рамках полномочий, — прокомментировали в минприроды Ростовской области.

Напомним, ранее для проверки также передали жалобы о загрязнении воздуха в Таганроге.

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