Специалисты минприроды сообщили о жалобах на слив химии в реку Дон в Ростове

Специалисты минприроды Ростовской области передали в надзорное ведомство информацию о сливе химических веществ в реку Дон. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Проверка потребовалась после сообщений в социальных сетях. Очевидцы заявили, что в реку Дон вблизи набережной Ростова-на-Дону попала неизвестная химия с запахом ацетона.
— Информацию передали в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для принятия мер в рамках полномочий, — прокомментировали в минприроды Ростовской области.
Напомним, ранее для проверки также передали жалобы о загрязнении воздуха в Таганроге.
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