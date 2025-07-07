В ГД внесли проект о безвозмездном проезде многодетных по платным дорогам

В сопроводительных документах приводятся данные Росстата, согласно которым в 2023 году в России родилось 1,264 миллиона детей, что является минимальным показателем за последние 25 лет, в то же время естественная убыль населения по итогам 2024 года составила 596,2 тысячи человек. Уточняется, что одной из задач государственной демографической политики является снижение финансовой и организационной нагрузки на семьи с детьми, особенно многодетные, для создания стимулов к рождению третьего и последующих детей.