Последние новости к вечеру 7 июля 2025 года

Песков прокомментировал слова Трампа о пошлинах в размере 10% в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС. Он подчеркнул, что БРИКС объединяет страны с общим подходом к сотрудничеству, и отметил, что это взаимодействие не направлено против третьих стран.