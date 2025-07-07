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Последние новости к вечеру 7 июля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 7 июля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 7 июля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 7 июля 2025 года.

Экс-министр транспорта Роман Старовойт найден мертвым

Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье найдено тело экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. По данным СК, он был обнаружен мертвым в собственном автомобиле в Одинцовском округе. Основная версия следствия — самоубийство.

ВС РФ освободили населенные пункты Бессаловка и Дачное

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ заявило об освобождении населенных пунктов Бессаловка и Дачное. В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие также ликвидировали несколько бригад ВСУ в районах населенных пунктов Харьковской области.

Путин назначил Андрея Никитина врио главы Минтранса

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. До этого он был замглавы Минтранса. На встрече в Кремле президент отметил его работу и предложил «шаг вперед».

Песков ответил на слова Трампа о пошлинах против стран БРИКС

Источник: РИА "Новости"

Песков прокомментировал слова Трампа о пошлинах в размере 10% в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС. Он подчеркнул, что БРИКС объединяет страны с общим подходом к сотрудничеству, и отметил, что это взаимодействие не направлено против третьих стран.

Пезешкиан заявил о попытке Израиля совершить на него покушение

Источник: AP 2024

Президент Ирана заявил, что израильские власти пытались совершить на него покушение около полутора недель назад, но попытка провалилась. По его словам, удар планировался по району, где проводилось совещание. США к инциденту не причастны.