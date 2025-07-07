Последние новости к вечеру 7 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 7 июля 2025 года.
Экс-министр транспорта Роман Старовойт найден мертвым
В Подмосковье найдено тело экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. По данным СК, он был обнаружен мертвым в собственном автомобиле в Одинцовском округе. Основная версия следствия — самоубийство.
ВС РФ освободили населенные пункты Бессаловка и Дачное
Минобороны РФ заявило об освобождении населенных пунктов Бессаловка и Дачное. В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие также ликвидировали несколько бригад ВСУ в районах населенных пунктов Харьковской области.
Путин назначил Андрея Никитина врио главы Минтранса
Песков ответил на слова Трампа о пошлинах против стран БРИКС
Песков прокомментировал слова Трампа о пошлинах в размере 10% в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС. Он подчеркнул, что БРИКС объединяет страны с общим подходом к сотрудничеству, и отметил, что это взаимодействие не направлено против третьих стран.
Пезешкиан заявил о попытке Израиля совершить на него покушение
Президент Ирана заявил, что израильские власти пытались совершить на него покушение около полутора недель назад, но попытка провалилась. По его словам, удар планировался по району, где проводилось совещание. США к инциденту не причастны.