В Петербурге отметили рост числа браков за первое полугодие 2025 года

С учетом популярности города, как места проведения свадеб, Петербург создает эксклюзивные условия для заключения брака. С 2021 года молодоженам предоставляется больше возможностей для торжественных церемоний. Во дворцах бракосочетания на Английской набережной и Фурштатской улице в летние месяцы браки регистрируются до 23.00 мск. В летний период отделы-дворцы Пушкинского и Петродворцового районов проводят регистрацию браков сразу в двух залах. Это значительно увеличивает пропускную способность и позволяет большему числу пар связать себя узами брака в памятных местах. В этом году комитет по делам записи актов гражданского состояния предлагает дополнительные слоты для регистрации браков в «красивые даты», такие как 25.03.25, 25.05.25, 25.11.25, а также в День семьи, любви и верности — 08.07.25.