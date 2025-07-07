Иркутск отметит День Семьи праздником в спорт-парке «Поляна»

Отдельная площадка будет посвящена здоровью. Здесь можно будет бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, а также получить консультацию специалистов Центра СПИД. Центр зрения предложит экспресс-диагностику с осмотром офтальмолога.