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Иркутск отметит День Семьи праздником в спорт-парке «Поляна»

Мероприятия начнутся в 17:00 8 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 8 июля в спорт-парке «Поляна» с 17:00 до 20:30 состоится праздничный фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, гостей ждет насыщенная программа, которая будет интересна и детям, и взрослым.

На лектории «Сила в семье» эксперты поделятся ценными знаниями. Нейропсихолог Олеся Бучнева расскажет, как родителям избежать эмоционального выгорания, а акушер-гинеколог Анна Томилова объяснит важность осознанного материнства. Врач-офтальмолог Маргарита Сафьянова даст советы по сохранению зрения, а многодетная мама и общественный деятель Алена Климова поделится своим взглядом на материнство.

— Для детей подготовлены увлекательные мастер-классы: рисование, создание поделок и аксессуаров. Малышей развлекут аниматоры и игровые станции. Все желающие смогут сделать памятные фотографии в профессиональной фотозоне. В завершение праздника гостей ждет розыгрыш призов, — рассказывают в пресс-службе администрации.

Отдельная площадка будет посвящена здоровью. Здесь можно будет бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, а также получить консультацию специалистов Центра СПИД. Центр зрения предложит экспресс-диагностику с осмотром офтальмолога.