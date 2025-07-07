Российские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике

В аппарате вице-премьера рассказали, что в 2025 году участие в олимпиаде приняли старшеклассники из более чем 20 стран мира. В их числе сборные стран СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Турнир прошел в смешанном формате: 11 команд приехали в столицу Югры, а участники из 12 иностранных государств решали задания дистанционно.