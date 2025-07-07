Российские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские школьники завоевали три золотые и две серебряные медали в индивидуальном зачете на III Международной научной физической олимпиаде (ISPhO-2025). Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«Российские школьники получили пять медалей и показали абсолютный результат, подтвердив статус одной из сильнейших команд мира. Организаторами олимпиады выступили Минпросвещения России, Московский физико-технический институт и правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В индивидуальном зачете российские школьники завоевали три золотые и две серебряные медали», — говорится в сообщении.
Чернышенко поздравил с успехом ребят, сказав, что «команда российских школьников стала одной из сильнейших на Международной научной олимпиаде по физике». Заслуги молодых физиков отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, итоги олимпиады показали, что «российское образование дает возможность не только проверить свои навыки, встретить единомышленников, но и сделать первые серьезные шаги в науке».
В аппарате вице-премьера рассказали, что в 2025 году участие в олимпиаде приняли старшеклассники из более чем 20 стран мира. В их числе сборные стран СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Турнир прошел в смешанном формате: 11 команд приехали в столицу Югры, а участники из 12 иностранных государств решали задания дистанционно.
Сборная команда России третий год подряд удостаивается высшей награды олимпиады — кубка Гран-при ISPhO. По итогам олимпиады золото в командном зачете у сборной Казахстана, серебро — у команды Белоруссии, бронза — у сборной Малайзии, уточнили в сообщении.