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Юрий Слюсарь поручил ускорить выплаты пострадавшим от БПЛА в Ростовской области

После ночной атаки БПЛА в Ростовской области об ущербе заявили 239 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после атаки БПЛА, произошедшей в ночь на 4 июля, приняли 172 заявления от 239 человек. 16 эвакуированных разместили в азовской гостинице «Амакс». Отчет департамента по предупреждению и ликвидации ЧС заслушал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Донской глава потребовал максимально быстро довести до людей единовременные выплаты, оценить ущерб и восстановить имущество.

— Помощь должна быть своевременно оказана. Техническое обследование домов может занять время, но то, что можно сделать оперативно по поддержке жителей, нужно сделать, — сказал Юрий Слюсарь.

Семье погибшей жительницы поселка Долотинка Милеровского района Ангелине Шаповаловой выплатят материальную помощь 1,5 млн рублей.

С прошлой недели выполняли оценку ущерба. Известно, что повреждения получили: 21 жилой дом, в том числе 19 многоквартирных, три социально важных объекта и девять объектов различных видов собственности. Всего пострадали более 270 окон, 26 из которых уже восстановили, по остальным уже сделаны замеры.

Напомним, ночью 4 июля силы ПВО ликвидировали в Ростовской области 26 БПЛА, под атакой оказались десять городов и районов Дона. В числе наиболее пострадавших оказались Азов и Миллеровский район, там ввели режим ЧС.

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