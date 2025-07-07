«В рюмочную!» Пассажиры столпились у офиса «Аэрофлота» в Петербурге

На часах 14:40. Улица Рубинштейна полна народу. Кто-то не спеша пьет кофе за столиком на летней веранде, другие, в большой компании, увлеченно слушают экскурсовода. Среди этих довольных отдыхающих издалека начинает виднеться еще одна кучка людей. Подходя ближе, невооруженным глазом можно заметить их усталый вид, а во взглядах — принятие сложившейся ситуации. Люди стояли друг за другом — очередь в офис «Аэрофлота». Многие разговаривали по телефону, рассказывая родным о веселой ночи, которую они провели в Пулково, пытаясь улететь.
В руках у каждого ожидающего талончик, согласно которому людей принимали сотрудники компании. Большинство из тех, кто стоял на улице, ждали своей очереди 2−3 часа. Люди постоянно переговаривались между собой, уточняя, у кого какой номер на талоне.
Евгений ночью не смог вылететь из Петербурга в Москву. Из столицы он должен был отправиться во Владивосток, но у судьбы были другие планы на этот счет.
«Я с 12:25 стою (разговаривали мы с молодым человеком в 14:45). Вот сейчас на экране D123 [номер в электронной очереди], у меня D147. Надеюсь, я сегодня туда попаду. В колл-центр дозвониться невозможно. Вчера я приехал в Пулково в 18:30, в 20:30 у меня должен был быть вылет. Сначала рейс сдвинули на час, потом еще на час, то есть на 22:30. А где-то в 22 часа рейс отменили. Очень хочу поменять билет», — поделился Евгений.
Пока мы с ним разговаривали, очередь начала заметно увеличиваться. Приехало несколько семей с детьми. Стоит отметить, что, несмотря на все неприятные обстоятельства, пассажиры спокойно ждали и общались с новыми знакомыми «по несчастью».
Ожидающая своей очереди Александра не смогла сегодня ночью вылететь в Алма-Аты. В аэропорту им сказали, что рейсы до 6 часов утра отправляться не будут, а в итоге их самолет вылетел из Петербурга в 4 утра. Девушка к тому моменту свой билет уже сдала и уехала из Пулково.
«Я стою в очереди, чтобы купить билет. Мы сдали свои на месте [в Пулково]. В Алма-Ату не смогли вылететь. Вообще билеты у нас были невозвратные, но из-за того, что был отложен рейс, мы смогли их сдать и получить деньги обратно в полном объеме. Взяли билет на ночной поезд в Москву, и теперь нужен билет на самолет до Алма-Аты. Мечтаем вылететь туда завтра», — рассказала Александра.
Из Петербурга в Алма-Ату девушка должна была вылететь в 00:50 7 июля. «Мы приехали где-то в 23 часа в аэропорт. Там интернета нет, толпы людей. Зашли, на табло вообще не было нашего рейса и никакой информации о нем. Потом он появился, и было написано: “Ожидайте посадки”, но не было окошек регистрации. Мы отстояли очередь и сдали билеты. Нам сказали, что до 6 часов утра рейсов ждать не стоит, а в итоге наш самолет вылетел в 4 утра, но без нас», — заключила Александра.
Тут из офиса «Аэрофлота» вышла пара — девушка и молодой человек. В руках у последнего был чемодан, а на лице — улыбка. «В рюмочную!!!» — закричал он, еще не успев спуститься по ступенькам у входа. Удивленные из толпы спросили его: «Все удачно?» — «Да, сдали! [билеты]», — поделился он. Дальше со своей подругой он весело прошагал через дорогу — к бару.
Еще один молодой человек, скромно стоящий в стороне, ждал своей очереди 3 часа. Он не попал во вчерашний коллапс и приехал в офис «Аэрофлота» за необходимой ему справкой. «Мне справку нужно сделать. Я пришел, когда здесь никого не было, взял талончик, а по итогу жду своей очереди уже три часа», — грустно сказал он корреспонденту «Фонтанки».
Еще одна пара приехала в офис компании, чтобы купить билеты на самолет — это заняло у них 4 часа. Своего «счастливого часа» они ждали примерно с 11. Вышли с билетами около 15:20. С произошедшим в выходные они никак не связаны, приключения в Пулково обошли их стороной.
Две подружки приехали к зданию на Рубинштейна и многозначительно переглянулись, выходя из машины. После этого одна из них сказала: «А давай скажем, что мы только спросить?» К сожалению, это у них не сработало.
Кстати, к 15:40, как выяснилось случайно, эти самые талончики в офисе выдавать перестали. Людей направляли в живую очередь, без бумажек с номерками.
За 50 минут мы попытались поговорить практически со всеми, кто стоял в очереди и кто в нее добавлялся. Примерно половина из ждущих приехали в офис «Аэрофлота» по вопросам, которые не касаются задержек рейсов в выходные. Они просто неудачно выбрали день для посещения компании.
«Фонтанка» направила пресс-службе «Аэрофлота» вопросы, связанные с количеством билетов, сданных за сегодняшний день, и действиями, которые авиакомпания посоветовала бы предпринимать тем, кто оказался в ситуации многочасового ожидания.
За период с 5 по 7 июля по всей стране было отменено почти 500 вылетов, а задержано — 1,9 тысячи рейсов.
По состоянию на 14 часов 7 июля в Пулково задержанными оставались 90 рейсов.