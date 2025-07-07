«В рюмочную!» Пассажиры столпились у офиса «Аэрофлота» в Петербурге

«Я с 12:25 стою (разговаривали мы с молодым человеком в 14:45). Вот сейчас на экране D123 [номер в электронной очереди], у меня D147. Надеюсь, я сегодня туда попаду. В колл-центр дозвониться невозможно. Вчера я приехал в Пулково в 18:30, в 20:30 у меня должен был быть вылет. Сначала рейс сдвинули на час, потом еще на час, то есть на 22:30. А где-то в 22 часа рейс отменили. Очень хочу поменять билет», — поделился Евгений.