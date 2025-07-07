Между Петербургом и Москвой назначили еще четыре поезда для разгрузки Пулково

Помимо этого, назначены дополнительные поезда: № 846 «Ласточка» Москва — Санкт-Петербург с отправлением из Москвы 8 и 9 июля в 08:10 (без остановок), № 845 Санкт-Петербург — Москва с отправлением из города на Неве 8 июля в 15:59 и № 250 Москва — Санкт-Петербург с отправлением 11 июля в 08:10.