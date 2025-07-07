Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 8 июля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Артиллерийская, 8 (подъезды 1−4), 10 (подъезды 1−4), 32 (подъезды 1, 3); Набережная, 20 (подъезды 3, 4) — с 09.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Комсомольский пр., 70-А — с 09:30 до 17.00.
Отключение газоснабжения:
— Комсомольский пр., 37-А (подъезды 1−8); Кыштымская, 12-А, 12-Б — с 09.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Гагарина, 58-Б — с 09.00 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— Энергетиков, 23-А — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Фатеевка, ч/с: Верещагинская, 8, 10; Комбайнерская, 39; Сельская, 9, 14, 28, 111; Юргинская, 16; Костромская, 5, 7, 37, 91; пер.5-й Сельский, 9; 1-я, 2-я, 3-я Оханская — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Жукова, 44-А, 44-Б, 46-А, 46-Б, 50-А, 52-А; Дегтярева, 100; Саянская, 26-А; Андижанская, 27 — с 10.00 до 18.00.
Отключение газоснабжения:
— Ш. Металлургов, 43, 84-А; Дегтярева, 57 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Дегтярева; 60-летия Октября — с 08.00 до 19.00;
— п. Першино, ч/с: Барнаульская; Аральская; Мартеновская; Кавказская — с 08.00 до 18.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— п. Новосинеглазово: Октябрьская, 2, 2-А; Станционная, 20 — с 22.00 7 июля до 18.00 8 июля.
Отключение газоснабжения:
— Челябинская, 24-А (подъезды 1−6); 8 Марта, 10 (подъезд 2) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Маяковского, ч/с: Ильича, 11, 13; Дарвина, 15−51; Мебельная, 1−28; пер.1-й Мебельный, 2, 4, 6, 8; Короленко, 2−21; Гайдара, 1−9, 11, 28 — с 08.00 до 17.00;
— п. Урицкого, ч/с: Профинтерна, 79, 85, 86, 87, 89, 93; Каменогорская, 40, 44, 46, 50, 52, 54, 56; Хрустальная, 14, 16; Пальмовая, 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16; Табачная, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11; Архангельская, 3−52 — с 08.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— п. Плановый ЧТЗ, ч/с: Танкистов, 159−173 (нечет.); Внутриквартальная, 3−61 (нечет.); Шишкина, 195−209, 178−188; Мамина, 180−192 (чет.); пер.1-й Газонный, 1, 5, 7, 8−16; пер.2-й Газонный, 3−15; пер. 5-й Рыбокоптильный; Кулибина, 2−52 — с 08.00 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— пл. МОПРа, 2, 4, 6; 3-го Интернационала, 92, 92-А; Российская, 165, 171; Могильникова, 165; ч/с: Могильникова, 101, 103, 195 — с 08:30 до 13.00;
— п. Шершни, ч/с: Степная, 1−26; Ленина, 39, 39-А; Парковая, 15; Гидрострой, 18, 18-А, 21, 21-А — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
Сегодня, 7 июля, будут отключены светофоры на перекрестках:
— Свердловского проспекта и Комсомольского проспекта — с 22:30 до окончания работ;
— Комсомольского проспекта и улицы Чайковского — с 02:00 8 июля и до окончания работ.
Завтра, 8 июля, с 09:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Чайковского и Куйбышева.
Будьте внимательны и осторожны!