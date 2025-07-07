Жителям Башкирии объяснили, кто имеет законную возможность брать отпуск во время лета

Речь идет о несовершеннолетних, многодетных родителях (с тремя и более детьми до 18 лет, если младшему нет 14), ветеранах боевых действий, супругах военнослужащих и женщинах в декрете, а также беременных и матерях детей до трех лет. Остальные сотрудники могут претендовать на отпуск вне графика только с согласия работодателя.