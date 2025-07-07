Жителям Башкирии объяснили, кто имеет законную возможность брать отпуск во время лета

Государственная инспекция труда Башкирии напомнила о правах работников на отпуск. Заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова пояснила, что, несмотря на привычку многих работников выбирать удобное время для отдыха, такое право законодательно закреплено лишь за отдельными категориями.
Речь идет о несовершеннолетних, многодетных родителях (с тремя и более детьми до 18 лет, если младшему нет 14), ветеранах боевых действий, супругах военнослужащих и женщинах в декрете, а также беременных и матерях детей до трех лет. Остальные сотрудники могут претендовать на отпуск вне графика только с согласия работодателя.
Отдельно в трудинспекции разъяснили правила предоставления отпуска авансом. Хотя Трудовой кодекс допускает такой вариант, при увольнении до окончания рабочего года работодатель вправе удержать выплаченные за неотработанные дни отпускные.
Что касается разделения отпуска, закон требует, чтобы хотя бы одна часть составляла 14 дней, но общий срок в 28 календарных дней можно использовать единовременно — это важно зафиксировать в графике.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.