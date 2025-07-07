Дончане обсудили разработку стратегии развития Ростовской области

В Ростове прошло очередное мероприятие, в ходе которого участники высказали предложения по разработке стратегии развития Ростовской области. Ее цель — сделать Донской регион самым конкурентоспособным на Юге России.
В одном зале собрались десятки специалистов, чиновников, общественников и всех, кому небезразлично будущее Ростовской области и ее облик через пять лет.
В видеообращении к участникам глава региона Юрий Слюсарь отметил, что жизнь не стоит на месте, современные вызовы требуют новых решений, поэтому сейчас идет обновление стратегии развития области.
— Чтобы идти в ногу со временем, нам нужно ответить на главный вопрос: какой мы хотим видеть нашу область через 5−10 лет? Важно, чтобы этот ответ рождался не в коридорах власти и кабинетной тишине, а в диалоге с вами, — сказал Юрий Слюсарь.
Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов рассказал о сильных сторонах региона: мощной промышленности, развитом сельском хозяйстве, хорошей дорожной сети и других преимуществах.
При этом он выделил ключевые вызовы, с которыми сталкивается область:
— Конечно, основные проблемы — социальные. Это снижение рождаемости и старение населения, — отметил Павел Павлов.
Министр также указал на миграцию населения из сельских территорий в крупные города, что приводит к дисбалансу в развитии территорий, экологическим проблемам и другим трудностям. На развитие региона влияют и высокие кредитные ставки, часто делающие займы недоступными для бизнеса. Еще одна проблема — дефицит квалифицированных кадров. Все эти вопросы обсуждались в тематических группах.
Участники пришли на мероприятие подготовленными, с продуманными инициативами, которые озвучили в ходе дискуссий.
— У нас масштабные планы по благоустройству района. В приоритете — детские и спортивные площадки, высадка зеленых насаждений. Озеленение особенно важно, ведь город растет, а «легких» становится меньше, — рассказала Наталья Тарасенко, заместитель председателя ТОС № 4 Ворошиловского района Ростова.
Все предложения дончан будут собраны, проанализированы и учтены при формировании новой стратегии развития области.