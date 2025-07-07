Дончане обсудили разработку стратегии развития Ростовской области

— Чтобы идти в ногу со временем, нам нужно ответить на главный вопрос: какой мы хотим видеть нашу область через 5−10 лет? Важно, чтобы этот ответ рождался не в коридорах власти и кабинетной тишине, а в диалоге с вами, — сказал Юрий Слюсарь.