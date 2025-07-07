Что пожелать в День семьи, любви и верности: поздравления своими словами и картинки

Кроме того, по преданию, Феврония была травницей и исцеляла в том числе с помощью отвара из ромашек. Князь Петр полюбил ее за мудрость и кротость, а не за знатность. Скромный цветок стал напоминанием: семейное счастье строится на духовных ценностях, а не на статусе.